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15:51 (мск), источник: Интерфакс

В Москве приезжий обменивал настоящие деньги пенсионеров на сувенирные

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU — Приезжий из Смоленской области зарабатывал в Москве тем, что разменивал сувенирные пятитысячные купюры у пенсионеров, сообщили «Интерфаксу» в прокуратуре столицы.

По версии следствия, 29-летний житель Смоленской области заранее присматривал пожилых людей, подходил к ним, а затем, якобы случайно, ронял кошелек с деньгами, делая вид, что не замечает этого.

Не знавшие о подвохе пенсионеры, поднимали кошелек и возвращали его владельцу, а тот в свою очередь предлагал им вознаграждение в качестве благодарности за находку. «И всякий раз, ссылаясь на отсутствие мелких купюр, мужчина просил пожилых людей разменять ему 5 тыс. рублей, которые на самом деле являлись сувенирной продукцией “Банка приколов”, внешне схожей с настоящими деньгами», — отметили в надзорном ведомстве.

После такого размена он оставлял пенсионерам, якобы в благодарность по 1 тыс. рублей, забирая у них 4 тыс. настоящих рублей. Общий ущерб от действий предприимчивого приезжего с апреля 2016 года по сентябрь 2017 года превысил 145 тыс. рублей.

Ему предъявлено обвинение по 12 эпизодам мошенничества. Уголовное дело направлено в Бабушкинский районный суд Москвы. Обвиняемый содержится под стражей.

Мошенники продолжают похищать деньги пенсионеров
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18 февраля 2014© Ньюстюб
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