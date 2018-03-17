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14:29 (мск), источник: РИА Новости

В Пермском крае вагоны поезда поставили на рельсы после схода

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Спасатели ликвидировали последствия схода вагонов поезда с рельсов в Пермском крае, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Ранее сообщалось, что несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов в районе станции Мулянка Пермского края, повреждено 200 метров железнодорожного полотна. В оперативном штабе на месте ЧП РИА Новости сообщили, что с рельсов сошли 19 хвостовых вагонов с газовым конденсатом.

«Все вагоны поставлены на рельсы. На момент происшествия состав находился в отстойнике на резервной ветке на станции Мулянка. После объединения вагонов состав направят на станцию Пермь-Сортировочная для диагностики и ремонта вагонов. В 14.00 сход вагонов ликвидирован», — говорится в сообщении.

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