В Пермском крае вагоны поезда поставили на рельсы после схода
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Спасатели ликвидировали последствия схода вагонов поезда с рельсов в Пермском крае, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Спасатели ликвидировали последствия схода вагонов поезда с рельсов в Пермском крае, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
Ранее сообщалось, что несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов в районе станции Мулянка Пермского края, повреждено 200 метров железнодорожного полотна. В оперативном штабе на месте ЧП РИА Новости сообщили, что с рельсов сошли 19 хвостовых вагонов с газовым конденсатом.
«Все вагоны поставлены на рельсы. На момент происшествия состав находился в отстойнике на резервной ветке на станции Мулянка. После объединения вагонов состав направят на станцию
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