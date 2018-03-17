В «Казэнерго» считают, что причиной ЧП в котельной могло стать движение фундамента

«Мы предполагаем, что сейчас из-за большой разницы в ночных и дневных температурах (до 10 градусов) и нестабильных грунтов произошла подвижка фундамента и вследствие этого обрушение крыши, перекрытия. Запланировано служебное расследование, мы будем выяснять причину. Предварительная причина такова», — цитирует его слова пресс-служба мэрии Казани.

По словам Абдулхакова, авария произошла не по причине утечки газа или нестабильной работы котлов — они были исправны, модернизация котельной производилась в 2002 году. Само же здание было построено в 1973 году, на 2018 год запланировали реконструкцию котельной, в том числе полную перестройку всего корпуса с увеличением мощности. Сейчас на месте происшествия работают пять бригад «Казэнерго», около 50 человек.