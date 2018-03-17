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15:05 (мск), источник: СуперОмск

Массовое ДТП под Омском: 4 автомобиля под ремонт

В субботу, 17 марта, на Русско-Полянском тракте под Омском произошло массовое ДТП с участием 4 машин, которых теперь ждет ремонт.

У села Троицкое Омского района столкнулось 4 автомобиля. Обошлось без жертв.

Предположительно, самосвал марки «Howo» не успел затормозить и смял три легковых автомобиля марки «ВАЗ», «ДЭУ» и «Сузуки» на повороте.

В настоящий момент ведется проверка, в ходе которой выявят причину ДТП.

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