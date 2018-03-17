Массовое ДТП под Омском: 4 автомобиля под ремонт
В субботу, 17 марта, на
В субботу, 17 марта, на
У села Троицкое Омского района столкнулось 4 автомобиля. Обошлось без жертв.
Предположительно, самосвал марки «Howo» не успел затормозить и смял три легковых автомобиля марки «ВАЗ», «ДЭУ» и «Сузуки» на повороте.
В настоящий момент ведется проверка, в ходе которой выявят причину ДТП.
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