В центре Новосибирска 23-летний парень пострадал из-за упавшей с крыши снежной глыбы

В Новосибирске на улице Советская, 23 произошло ЧП. На прохожих свалился с крыши снег со льдом. Упавшей снежной шапкой зацепило человека — 23-летнего парня. Он шел по улице вместе со своим другом. По сообщению паблика Новосибирской службы эвакуации АСТ-54, на место происшествия были вызваны медики неотложки, которые увезли пострадавшего.

— 23-летний молодой человек сейчас находится в травмпункте, — прокомментировали сайту kp.ru в ГУ МВД по Новосибирской области. — Его друга, как свидетеля, опрашивают полицейские, также на месте работают сотрудники Следственного комитета.

По предварительным данным, серьезных травм молодой человек не получил. Добавим, что теперь он может обратиться с иском к управляющей компании, которая плохо чистила крыши. Подобные прецеденты в Новосибирске — не редкость. Так, несколько лет назад депутат от небольшого городка Барабинска Константин Терещенко чуть не погиб, направляясь на совещание к губернатору Новосибирской области весной этого года. Суд присудил народному избраннику 50 тысяч рублей в качестве моральной компенсации за то, что пострадал от сосульки.