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15:07 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Уфе из горящего дома эвакуировали 26 человек

Пожар произошел в ночь с 16 на 17 марта в Советском районе Уфы.

Ночью в двухэтажном доме на улице Электрификации в Уфе произошел пожар. Возгорание в квартире произошло примерно в четвертом часу. Об этом сообщает МЧС Башкирии.

На место происшествия выехали 13 пожарных машин и 40 человек личного состава. Пожарные эвакуировали из дома 26 человек. В пожаре погиб мужчина, личность которого сейчас устанавливается.

Причины пожара выясняются.

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