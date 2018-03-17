В Уфе из горящего дома эвакуировали 26 человек

Ночью в двухэтажном доме на улице Электрификации в Уфе произошел пожар. Возгорание в квартире произошло примерно в четвертом часу. Об этом сообщает МЧС Башкирии.

На место происшествия выехали 13 пожарных машин и 40 человек личного состава. Пожарные эвакуировали из дома 26 человек. В пожаре погиб мужчина, личность которого сейчас устанавливается.