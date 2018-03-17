В Уфе из горящего дома эвакуировали 26 человек
Пожар произошел в ночь с 16 на 17 марта в Советском районе Уфы.
Пожар произошел в ночь с 16 на 17 марта в Советском районе Уфы.
Ночью в двухэтажном доме на улице Электрификации в Уфе произошел пожар. Возгорание в квартире произошло примерно в четвертом часу. Об этом сообщает МЧС Башкирии.
На место происшествия выехали 13 пожарных машин и 40 человек личного состава. Пожарные эвакуировали из дома 26 человек. В пожаре погиб мужчина, личность которого сейчас устанавливается.
Причины пожара выясняются.
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