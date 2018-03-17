В Челябинске трамвай протаранил иномарку, выехавшую через сплошную
Есть пострадавшие.
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Есть пострадавшие.
ДТП с участием трамвая и легкового автомобиля произошло на Каслинской, сообщают корреспонденту «АиФ-Челябинск» очевидцы.
Авария случилась сегодня, 17 марта. По предварительной информации, водитель иномарки повернул со второй полосы налево, переехав сплошную линию.
В результате ДТП пассажир автомобиля ударился головой. На место аварии приехала скорая помощь.
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