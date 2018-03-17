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15:08 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Челябинске трамвай протаранил иномарку, выехавшую через сплошную

Есть пострадавшие.

ДТП с участием трамвая и легкового автомобиля произошло на Каслинской, сообщают корреспонденту «АиФ-Челябинск» очевидцы.

Авария случилась сегодня, 17 марта. По предварительной информации, водитель иномарки повернул со второй полосы налево, переехав сплошную линию.

В результате ДТП пассажир автомобиля ударился головой. На место аварии приехала скорая помощь.

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