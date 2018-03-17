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14:54 (мск), источник: Om1.ru

В Омске произошел еще один взрыв газа

По данным очевидцев, пожару в квартире предшествовал хлопок.

В Омске в доме № 51 на улице Молодежная горит квартира. По данным очевидцев, пожару предшествовал хлопок. По предварительным данным, произошел взрыв бытового газа.

На место ЧП выехал врио губернатора Омской области Александр Бурков, сообщает пресс-служба регионального правительства. На данный момент на месте работают спасатели и сотрудники полиции. Из квартиры валит черный дым, данных о пострадавших пока нет.

По данным очевидцев в соцсетях, в результате пожара пострадали три человека, одна из них женщина, которая выпрыгнула из окна, спасаясь от огня. На месте видели реанимационный автомобиль скорой помощи.

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