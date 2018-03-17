В Омске произошел еще один взрыв газа
По данным очевидцев, пожару в квартире предшествовал хлопок.
По данным очевидцев, пожару в квартире предшествовал хлопок.
В Омске в доме № 51 на улице Молодежная горит квартира. По данным очевидцев, пожару предшествовал хлопок. По предварительным данным, произошел взрыв бытового газа.
На место ЧП выехал врио губернатора Омской области Александр Бурков, сообщает
По данным очевидцев в соцсетях, в результате пожара пострадали три человека, одна из них женщина, которая выпрыгнула из окна, спасаясь от огня. На месте видели реанимационный автомобиль скорой помощи.
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