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15:18 (мск), источник: РИА Новости

В Омске при взрыве газовоздушной смеси в доме пострадали три человека

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Три человека пострадали, по предварительным данным, при взрыве газовоздушной смеси в 9-этажном жилом доме в Омске, из здания эвакуированы почти 90 человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

«Взрыв произошел в квартире на третьем этаже дома 51 на улице 3-я Молодежная. Предварительно, пострадали три человека, переданы врачам», — сказал собеседник агентства.

По его словам, после взрыва загорелись пять балконов со 2 по 5 этажи, из здания эвакуированы 89 человек. Тушение пожара проводится по повышенному номеру сложности.

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 В Омске при взрыве газовоздушной смеси в доме пострадали три человека
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