В Омске при взрыве газовоздушной смеси в доме пострадали три человека
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Три человека пострадали, по предварительным данным, при взрыве газовоздушной смеси в 9-этажном жилом доме в Омске, из здания эвакуированы почти 90 человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
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