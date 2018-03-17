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15:15 (мск), источник: Фонтанка

Спасатели сняли 10 рыбаков со льда залива у Зеленогорска

В Зеленогорске около двух часов дня 17 марта, во время проведения мониторинга ледовой обстановки в Финском заливе, спасателями была обнаружена промоина, ограничивающая передвижение рыбаков-любителей.

Сотрудники МЧС пришли им на помощь.

«30 из них самостоятельно смогли покинуть ледовое покрытие, а еще 10 человек спасателям пришлось прокатить до берега на борту “Хивуса”, так как промоина препятствовала их перемещению. К счастью, медицинская помощь никому не понадобилась», — сообщает ГУ МЧС по Петербургу.

Ранее спасатели вытаскивали из промоины двух экстремалов, которые провалились под лёд вместе со снегоходом утром 17 марта у Толбухина маяка в Кронштадте.

Напомним, с 15 марта выход на лёд Невы и Финского залива запрещён, за нарушение грозит штраф.

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