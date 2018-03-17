Спасатели сняли 10 рыбаков со льда залива у Зеленогорска

«30 из них самостоятельно смогли покинуть ледовое покрытие, а еще 10 человек спасателям пришлось прокатить до берега на борту “Хивуса”, так как промоина препятствовала их перемещению. К счастью, медицинская помощь никому не понадобилась», — сообщает ГУ МЧС по Петербургу.