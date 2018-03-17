На мосту Александра Невского Lamborghini устроила двойное ДТП

О ДТП в центре Петербурга сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербурга» в социальной сети «Вконтакте» днем 17 марта.
— На мосту Александра Невского в сторону
По его словам,
Между тем, судя по фотографиям, белая «Ламборджини» хоть и пострадала, но не грандиозно. Разбит бампер, досталось и капоту.
Хозяину «Шевроле» придется также вложиться в кузовной ремонт. Но главная интрига сейчас — кого объявят виновником ДТП?
Пользователи грустно шутят: если виновником станет водитель «Шевроле», то можно сразу идти сдаваться в банк приема внутренних органов. Продавать почку и
Впрочем, если свидетели все правильно поняли, ПДД нарушил
— Видел вчера в потоке эту тачку. Пилот ее давит на все бабки со светофоров. Ничего удивительного, что это произошло, — говорит один из петербуржцев.
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