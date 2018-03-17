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15:13 (мск), источник: Комсомольская правда

На мосту Александра Невского Lamborghini устроила двойное ДТП

Из-за аварии на переправе собралась пробка.

О ДТП в центре Петербурга сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербурга» в социальной сети «Вконтакте» днем 17 марта.

— На мосту Александра Невского в сторону Александро-Невской лавры размоталась Lamborghini об трамвай и в Chevrolet Lanos, — написал один из свидетелей.

По его словам, из-за аварии на мосту образовалась «маленькая пробочка». Жертв нет.

Между тем, судя по фотографиям, белая «Ламборджини» хоть и пострадала, но не грандиозно. Разбит бампер, досталось и капоту.

Хозяину «Шевроле» придется также вложиться в кузовной ремонт. Но главная интрига сейчас — кого объявят виновником ДТП?

Пользователи грустно шутят: если виновником станет водитель «Шевроле», то можно сразу идти сдаваться в банк приема внутренних органов. Продавать почку и что-нибудь еще.

Впрочем, если свидетели все правильно поняли, ПДД нарушил все-таки владелец люксовой машины.

— Видел вчера в потоке эту тачку. Пилот ее давит на все бабки со светофоров. Ничего удивительного, что это произошло, — говорит один из петербуржцев.

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