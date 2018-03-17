Задержанная в Литве белоруска: хочется, чтобы все оказалось дурным сном

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 17 мар — Sputnik. Гражданку Беларуси Веронику Кошар задержали у трапа самолета вчера днем в Литве по подозрению в транспортировке наркотиков.

У трапа пограничники спросили, знает ли белоруска «Пауля или Рауля», досмотрели багаж, а затем отвезли в больницу скорой помощи на осмотр. Об ужасах, которые пришлось пережить в клинике, белоруска рассказала вчера на своей странице в Facebook.

Сейчас многие обращаются к ней с советами требовать компенсации. Вероника говорит, что меньше всего хотела бы компенсировать эту ситуацию. Лучше было бы проснуться и узнать, что произошедшее в аэропорту и клинике — просто сон.

«Можете отправить одну смс маме»

После почти двухдневного перелета из Перу Вероника планировала сесть на поезд и приехать в Минск. В Перу она мечтала побывать с детства, когда зачитывалась романами Жюля Верна — увидеть древнюю Мачу-Пикчу и озеро Титикака. Возвращение из Перу получилось как в романе, который не хочется перечитывать.

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Вероника не запомнила имен своих «конвоиров», которые сопровождали ее до клиники. Сотрудники погранслужбы не представились, назвали только имена — Руслан и Саша. В клинике провели несколько рентгенов, искали наркотики. Вероника уточнила у докторов, не опасна ли для здоровья такая доза излучения. Врачи лишь отшучивались — бесплатно проходите медобследование в Европе.

После рентгена белоруску отправили на эндоскопию и после трехчасовых уговоров, наконец, разрешили сходить в уборную — и то под присмотром женщины-пограничницы. Саму эндоскопию Вероника сравнивает с актом каннибализма, процедуру проводили грубо.

«Меня поразило отношение врачей, ведь должно быть понятие о презумпции невиновности, у меня же было ощущение, что ко мне относятся как к преступнику. Врач спрашивал, везу ли я наркотики. Когда я говорила, что нет, шутил: “а если найду”?» — рассказала Вероника.

Анализов у нее не брали, не спрашивали даже есть ли аллергия на препараты прежде чем, делать анестезию перед эндоскопией. Не осведомились, есть ли металлические импланты, прежде чем дважды отправить на МРТ. Бумаги о прохождении обследования тоже не отдали.

«После эндоскопии я расплакалась. Все это длилось несколько часов и сил не было. Мне сказали — чего ты плачешь, ты что, зубы не вырывала? Это больнее. Зубы я вырывала, но ощущения другие», — рассказывает Вероника.

Если вас задержали, требуйте консула

Сегодня на связь с Вероникой вышел МИД Беларуси. Представитель ведомства разъяснил, какие действия нужно предпринять сейчас и какие стоило бы предпринять у трапа самолета, чтобы больше не стать жертвой подобной ситуации.

«Представитель МИД меня немного успокоил. Я дожила почти до сорока лет и не знала о своих правах. Мне пояснили, что в такой ситуации я должна была требовать, чтобы мне предоставили консула и связали с представителями посольства в Литве», — пояснила Вероника.

Отправляясь в любое путешествие, стоит иметь при себе телефоны посольств, их сотрудники обязаны оказать помощь в любое время дня и ночи. Когда из аэропорта Веронику повезли в клинику, она пыталась требовать адвоката.

«Мне ответили вопросом на вопрос: «а зачем вам адвокат? Вы что, преступница и вам есть, что скрывать?» — вспоминает белоруска.

Веронике разрешили отправить SMS маме — сообщить, что она долетела и скоро сядет на поезд. На ответное сообщение от мамы с вопросом, каким поездом приедет дочь, ответить уже не разрешили.

На вопрос о том, почему с ней это случилось, Вероника выдвигает две версии и в обе отказывается верить, говорит, слишком кинематографично.

«Первая версия — кто-то из знакомых позвонил и подставил, но я не хочу верить, что в моем окружении есть такие люди. Вторая версия заключается в том, что в самолете летел реальный наркокурьер и, чтобы отмести подозрения, указал на меня. Нужно смотреть больше кино, там обычно рассказывается о таких ситуациях, — грустно шутит белоруска. — После того, как я приехала на вокзал и купила билет в Минск, я позвонила маме в слезах и рассказала о случившемся».

Когда все закончилось и обследования не выявили наркотиков, сотрудники погранслужбы Литвы помогли Веронике добраться до вокзала, извинились за доставленные неудобства и пожелали приезжать снова.