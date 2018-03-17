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17:17 (мск), источник: БЕЛТА

Руководитель одного из хозяйств Глубокского района погиб в ДТП

Трагедия произошла сегодня в 6.45. Руководитель одного из сельскохозяйственных предприятий (мужчина 1956 года рождения) на автомобиле «Нива Шевроле», направляясь на территорию фермы, наехал на шлагбаум.

Источник: БЕЛТА

17 марта, Витебск /Алена Тихонова — БЕЛТА/. Руководитель одного из хозяйств Глубокского района погиб в ДТП.

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Подробности произошедшего корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Трагедия произошла сегодня в 6.45. Руководитель одного из сельскохозяйственных предприятий (мужчина 1956 года рождения) на автомобиле «Нива Шевроле», направляясь на территорию фермы, наехал на шлагбаум. В результате ДТП водитель получил тяжелые телесные повреждения, от которых скончался на месте аварии.

На момент аварии в автомобиле находились еще 2 женщины. Они не пострадали.

По данному факту проводится проверка.

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