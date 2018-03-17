Руководитель одного из хозяйств Глубокского района погиб в ДТП

Трагедия произошла сегодня в 6.45. Руководитель одного из сельскохозяйственных предприятий (мужчина 1956 года рождения) на автомобиле «Нива Шевроле», направляясь на территорию фермы, наехал на шлагбаум. В результате ДТП водитель получил тяжелые телесные повреждения, от которых скончался на месте аварии.