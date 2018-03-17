После взрыва газа в Омске в больницу доставили двух пострадавших

«Двое госпитализированы. Третья пострадавшая от госпитализации отказалась, у нее нервное потрясение», — сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее в пресс-службе регионального управления СК России сообщили об одном пострадавшем в результате хлопка газа, который произошел в на четвертом этаже девятиэтажного дома. Из здания эвакуировали 85 человек, включая 12 детей, они размещены в автобусах.