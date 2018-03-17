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16:46 (мск), источник: ТАСС

После взрыва газа в Омске в больницу доставили двух пострадавших

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Двое из троих пострадавших при хлопке бытового газа в Омске нуждаются в госпитализации, их доставили в больницу. Еще одна женщина остается на амбулаторном лечении, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

«Двое госпитализированы. Третья пострадавшая от госпитализации отказалась, у нее нервное потрясение», — сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее в пресс-службе регионального управления СК России сообщили об одном пострадавшем в результате хлопка газа, который произошел в на четвертом этаже девятиэтажного дома. Из здания эвакуировали 85 человек, включая 12 детей, они размещены в автобусах.

По данным омского гидрометцентра, температура воздуха в городе — минус 1 градус. Ветер юго-западный до 3 м/с, без осадков.

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