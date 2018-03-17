После взрыва газа в Омске в больницу доставили двух пострадавших
МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Двое из троих пострадавших при хлопке бытового газа в Омске нуждаются в госпитализации, их доставили в больницу. Еще одна женщина остается на амбулаторном лечении, сообщили ТАСС в
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