17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд в Гомеле вынес приговор виновнице смертельного ДТП с байкером, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном суде.

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Суд Новобелицкого района областного центра признал женщину виновной в нарушении ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем по неосторожности смерть человека, а также причинение тяжкого телесного повреждения. Она приговорена к 3 годам лишения свободы. К обвиняемой применена отсрочка исполнения наказания сроком на один год. По решению суда также она лишена права управлять всеми видами транспортных средств сроком на три года.

Женщина, в частности, обязана не менять места жительства без согласия органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного, не выезжать по личным делам на срок более одного месяца за пределы своего района (города), периодически являться в орган внутренних дел для регистрации, выполнить в свободное от работы и учебы время 120 часов общественно полезных работ.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.