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16:33 (мск), источник: РИА Новости

Спасатели локализовали пожар в Омской многоэтажке

НОВОСИБИРСК, 17 мар — РИА Новости. Пожар, вспыхнувший в 9-этажном доме в Омске после взрыва газовоздушной смеси локализован, его ликвидируют 49 человек, сообщает ГУМЧС по Омской области.

Источник: РИА Новости

Как сообщалось, около 17.00 местного времени (14.00 мск) произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире девятиэтажного жилого дома на четвертом этаже в Октябрьском округе Омска. По предварительным данным, разрушений нет. После взрыва начался пожар. По данным источника в экстренных службах, пострадали три человека.

«Пожарно-спасательными подразделениями МЧС России спасено 17 человек, их них один ребенок. Пожар локализован в 18.03 (15.03 мск). К тушению пожара от МЧС России привлечены 49 человек и 13 единиц техники», — говорится в сообщении.

В управлении добавили, что всего были эвакуированы 89 человек, из них 12 детей. Все они сейчас находятся в теплых автобусах. Уже подготовлен пункт временного размещения. Площадь пожара составила 75 квадратных метров.

В свою очередь, прокуратура региона сообщает, что взрывом газовоздушной смеси в доме оказались выбиты стекла на нескольких этажах.

«Прокуратура начала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдения требований законодательства при обслуживании и организации газоснабжения указанного дома. При наличии оснований будут незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования», — отметили в надзорном ведомстве.

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