Причину взрыва газа в доме на 3-й Молодежной проверит прокуратура

Прокуратура Омской области организовала проведение проверки в связи с взрывом газа в доме № 51 по улице 3-я Молодежная. Взрывом выбило стекла на нескольких этажах, начался пожар.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдения требований законодательства при обслуживании и организации газоснабжения указанного дома. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.