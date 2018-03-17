Причину взрыва газа в доме на 3-й Молодежной проверит прокуратура
Меры прокурорского реагирования будут при наличии оснований.
Меры прокурорского реагирования будут при наличии оснований.
Прокуратура Омской области организовала проведение проверки в связи с взрывом газа в доме № 51 по улице 3-я Молодежная. Взрывом выбило стекла на нескольких этажах, начался пожар.
В ходе проверки будет дана оценка соблюдения требований законодательства при обслуживании и организации газоснабжения указанного дома. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
На место происшествия выехали спецслужбы, представители власти, а также заместитель прокурора Октябрьского округа Омска.
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