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17:15 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

Новые подробности о ДТП в Башкирии, в котором разбились хоккеисты

Авария произошла в Бураево.

Авария, в которой разбились хоккеисты команды Татышлинского района, произошла в Бураево. Об этом сообщают в соцсетях.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее ГорОбзор сообщил, что погиб 1 человек — 27-летний вратарь Айнур Гатин и ещё трое пострадали.

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