Новые подробности о ДТП в Башкирии, в котором разбились хоккеисты
Авария произошла в Бураево.
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Авария произошла в Бураево.
Авария, в которой разбились хоккеисты команды Татышлинского района, произошла в Бураево. Об этом сообщают в соцсетях.
Ранее ГорОбзор сообщил, что погиб 1 человек — 27-летний вратарь Айнур Гатин и ещё трое пострадали.
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