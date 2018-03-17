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16:30 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре на Киевской Ford не успел затормозить и влетел трамвай

В аварии никто не пострадал.

Днем в субботу, 17 марта, в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. На пересечении Киевской и Чернореченской Ford влетел в трамвай № 3. Об этом сообщают в группе ДТП «Самара».

— Водитель за рулем Ford выезжал со двора и не смог остановиться, он не справился с управлением из-за гололеда. В результате авто влетело в трамвай, — рассказали очевидцы.

По их словам, в результате ДТП никто не пострадал.

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