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17:03 (мск), источник: Комсомольская правда

В Перми произошло массовое ДТП, есть пострадавшая

Женщину-водителя увезли в больницу.

Сегодня на Восточном обходе произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Как нам рассказали в пресс-службе МВД по Пермскому краю, на шестом километре дороги 29-летняя женщина-водитель на «Киа» въехала в ограждения, а потом ее автомобиль отбросило на другие машины.

— Она столкнулась с автомобилями «Лексус», который отбросило в ВАЗ, и «Фольксваген», — сообщили в ведомстве. — Водителя «Киа» доставили в больницу с различными травмами.

По предварительным данным, автоледи не учла погодные условия и не справилась с управлением автомобиля, поэтому и произошла авария.

Ранее мы писали о том, что 15 марта в Свердловском районе «Мерседес» врезался в трамвайную остановку «Улица Яблочкова». По предварительной информации, около 15.50 в районе дома № 137 по ул. Куйбышева водитель «Шевроле» устроил ДТП. Его автомобиль врезался сразу в две иномарки — «Мерседес» и «Ниссан». После удара «Мерседес» вылетел с проезжей части и протаранил остановку.

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