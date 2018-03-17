В Перми произошло массовое ДТП, есть пострадавшая

Сегодня на Восточном обходе произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Как нам рассказали в
— Она столкнулась с автомобилями «Лексус», который отбросило в ВАЗ, и «Фольксваген», — сообщили в ведомстве. — Водителя «Киа» доставили в больницу с различными травмами.
По предварительным данным, автоледи не учла погодные условия и не справилась с управлением автомобиля, поэтому и произошла авария.
Ранее мы писали о том, что 15 марта в Свердловском районе «Мерседес» врезался в трамвайную остановку «Улица Яблочкова». По предварительной информации, около 15.50 в районе дома № 137 по ул. Куйбышева водитель «Шевроле» устроил ДТП. Его автомобиль врезался сразу в две иномарки — «Мерседес» и «Ниссан». После удара «Мерседес» вылетел с проезжей части и протаранил остановку.
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