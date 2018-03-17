В Перми произошло массовое ДТП, есть пострадавшая

Сегодня на Восточном обходе произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Как нам рассказали в пресс-службе МВД по Пермскому краю, на шестом километре дороги 29-летняя женщина-водитель на «Киа» въехала в ограждения, а потом ее автомобиль отбросило на другие машины.

— Она столкнулась с автомобилями «Лексус», который отбросило в ВАЗ, и «Фольксваген», — сообщили в ведомстве. — Водителя «Киа» доставили в больницу с различными травмами.

По предварительным данным, автоледи не учла погодные условия и не справилась с управлением автомобиля, поэтому и произошла авария.