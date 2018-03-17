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16:53 (мск), источник: РИА Новости

В Москве в ДТП с грузовиком и автобусом пострадали восемь человек

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Восемь человек, включая пять детей, пострадали в результате столкновения грузовика с маршрутным автобусом на Киевском шоссе в Москве, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города.

Источник: Агентство «Москва»

«На Киевском шоссе возле поворота на город Московский произошло столкновение “КамАЗа” и маршрутного автобуса, предварительно, восемь пострадавших, из них пятеро — дети», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного управления ГИБДД подтвердили факт аварии, не уточнив число пострадавших.

По словам источника РИА Новости в экстренных службах столицы, один человек с места ДТП эвакуирован в больницу вертолетом Московского авиационного центра. Движение транспорта на месте ДТП сейчас ограничено по двум полосам из четырех.

Иномарка и грузовик столкнулись на Раушской набережной
Во время загрузки произошла ошибка.
13:27 (мск)© Ньюстюб
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