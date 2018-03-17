В Москве в ДТП с грузовиком и автобусом пострадали восемь человек

«На Киевском шоссе возле поворота на город Московский произошло столкновение “КамАЗа” и маршрутного автобуса, предварительно, восемь пострадавших, из них пятеро — дети», — сказал собеседник агентства.

По словам источника РИА Новости в экстренных службах столицы, один человек с места ДТП эвакуирован в больницу вертолетом Московского авиационного центра. Движение транспорта на месте ДТП сейчас ограничено по двум полосам из четырех.