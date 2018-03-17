В Москве в ДТП с грузовиком и автобусом пострадали восемь человек
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Восемь человек, включая пять детей, пострадали в результате столкновения грузовика с маршрутным автобусом на Киевском шоссе в Москве, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города.
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