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17:24 (мск), источник: Клопс.ru

В Советске во время строительных работ обрушилась стена магазина, один человек погиб

Ещё один рабочий пострадал.

В Советске во время строительных работ обрушилась стена, один рабочий погиб. Ещё один пострадал. Об этом «Клопс» стало известно из источников в экстренных службах региона.

Трагедия произошла в субботу, 17 марта, в районе 14:30. Работы проводились в здании на ул. Искра, 1.

Подробности уточняются.

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