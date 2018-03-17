В Советске во время строительных работ обрушилась стена магазина, один человек погиб
Ещё один рабочий пострадал.
Ещё один рабочий пострадал.
В Советске во время строительных работ обрушилась стена, один рабочий погиб. Ещё один пострадал. Об этом «Клопс» стало известно из источников в экстренных службах региона.
Трагедия произошла в субботу, 17 марта, в районе 14:30. Работы проводились в здании на ул. Искра, 1.
Подробности уточняются.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.