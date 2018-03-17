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17:56 (мск), источник: РИА Новости

Конструкции дома в Омске, где произошел взрыв, не пострадали

НОВОСИБИРСК, 17 мар — РИА Новости. Конструкции дома в Омске после взрыва газовоздушной смеси не пострадали, жителям четырех пострадавших от пожара квартир предоставят место в гостинице, сообщил врио губернатора Омской области Александр Бурков.

Источник: РИА Новости

Как сообщалось, около 17.00 местного времени (14.00 мск) произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире девятиэтажного жилого дома на четвертом этаже в Октябрьском округе Омска. По предварительным данным, разрушений нет, выбитыми оказались стекла на нескольких этажах. После взрыва начался пожар. По данным источника в экстренных службах, пострадали три человека. Эвакуированы 89 человек.

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В ГУМЧС РФ по Омской области уточнили, что пожар ликвидирован в 19.13 местного времени (16.13 мск).

«Произошёл пожар второй категории. К счастью, взрыва газового баллона не было. Пожар начался из-за хлопка газа. По данным МЧС и управляющей компании, повреждений несущей конструкции нет, поэтому жизни жителей дома ничего не угрожает. Пострадали еще три соседние квартиры из-за огня. На период работ МЧС мы предоставили места в гостинице “Иртыш” для жильцов этих квартир», — привели слова Буркова в его пресс-службе.

По данным главы региона, изучаются причины произошедшего и масштаб ущерба, по итогам будет решено, какую помощь необходимо оказать жильцам пострадавших квартир.

В свою очередь, представитель минздрава региона сообщил РИА Новости, что всего после взрыва и пожара за медицинской помощью обратились пять человек, из которых госпитализировано двое.

«Хозяйка квартиры с ожогами второй и третьей степени на площади около 50% кожи и переломами госпитализирована. Хозяин квартиры получил небольшие ожоги и в госпитализации не нуждается. Также к врачам обратились две женщины с жалобами на общее ухудшение состояния, после медицинской помощи от госпитализации отказались. У еще одной женщины на фоне хронических заболеваний произошел гипертонический криз, она госпитализирована в БСМП № 2», — сказал собеседник агентства.

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