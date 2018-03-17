В Омске газ в квартире, где произошел взрыв, использовали для отопления

Источник: РИА Новости

Как сообщалось, около 17.00 местного времени (14.00 мск) произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире девятиэтажного жилого дома на четвертом этаже в Октябрьском округе Омска. По предварительным данным, разрушений нет, выбитыми оказались стекла на нескольких этажах. После взрыва начался пожар, который уже ликвидирован. К врачам обратились пять человек, из которых двое госпитализированы, в том числе хозяйка квартиры с серьезными ожогами и переломами.

«По предварительным данным, хозяин квартиры отключил батареи в связи с тем, что ему якобы дорого платить за отопление, и отапливал квартиру двумя газовыми плитами. После того, как он занес один из газовых баллонов с балкона в квартиру, произошел взрыв», — сообщил собеседник агентства.