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18:06 (мск), источник: РИА Новости

В Омске газ в квартире, где произошел взрыв, использовали для отопления

НОВОСИБИРСК, 17 мар — РИА Новости. Хозяин квартиры в Омске, где произошел взрыв газовоздушной смеси и пожар, по предварительным данным, отключил центральное отопление и отапливал жилье с помощью двух газовых плит, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Источник: РИА Новости

Как сообщалось, около 17.00 местного времени (14.00 мск) произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире девятиэтажного жилого дома на четвертом этаже в Октябрьском округе Омска. По предварительным данным, разрушений нет, выбитыми оказались стекла на нескольких этажах. После взрыва начался пожар, который уже ликвидирован. К врачам обратились пять человек, из которых двое госпитализированы, в том числе хозяйка квартиры с серьезными ожогами и переломами.

«По предварительным данным, хозяин квартиры отключил батареи в связи с тем, что ему якобы дорого платить за отопление, и отапливал квартиру двумя газовыми плитами. После того, как он занес один из газовых баллонов с балкона в квартиру, произошел взрыв», — сообщил собеседник агентства.

Ранее врио губернатора региона Александр Бурков сообщил, что как такового взрыва газового баллона не было. Повреждений несущей конструкции здания нет, поэтому жизни жителей дома ничего не угрожает. Всего пострадали три квартиры. На период восстановительных работ их жителям предоставят места в местной гостинице.

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 В Омске газ в квартире, где произошел взрыв, использовали для отопления
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