Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В ООН сорвали выступление России
Очнулся полицейский, отравленный со Скрипалем: он заговорил
2-летняя дочь спасла беременную маму с помощью смартфона
Стало известно, кто провез вещество, отравившее Скрипаля
Вера Брежнева позирует в серебристом платье и леопардовой шубе
Новое оружие России может полностью подорвать обороноспособность США В Пентагоне заявили, что отставание в развитии технологий может полностью подорвать обороноспособность Штатов
В Минобороны РФ жестко ответили на предложение заткнуться
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
Крымчане ушли от конфликта на своей же территории – СМИ
Британия отреагировала на ответные меры России
СМИ: у певицы Зары роман депутатом Слуцким
Мелания Трамп вышла в свет в изумрудно-леопардовом платье
Путин не сможет простить действия США в Сирии – СМИ
Савченко: будут делиться границы и Украины, и РФ
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
В США строят музей создателя «Звездных войн»
Фоторепортажи
8Знаменитая арка ледника Перито-Морено обрушилась
16Финалисты конкурса Sony World Photography Awards
18:13 (мск), источник: РИА "Воронеж"

На трассе под Воронежем столкнулись ВАЗ и Toyota: 5 человек пострадали

ДТП произошло в Аннинском районе.

Авария с участием легковых автомобилей ВАЗ-2114 и Toyota произошла в Аннинском районе в субботу, 17 марта, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. По данным «системы-112», в ДТП пострадали пять человек.

Сообщение о ДТП поступило спасательным службам в 15:00. По данным регионального ГУ МЧС, автомобили столкнулись на 352-м км трассы Курск — Саратов. Фото с места происшествия очевидцы опубликовали в соцсетях. Информация об обстоятельствах ДТП и пострадавших уточняется.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

На финишной прямой. Как воронежские наблюдатели подготовились к выборам президента
Россия вышлет 23 британских дипломатов
Минобороны: США готовятся к ракетным ударам по Сирии
СМИ: бизнесмена Глушкова задушили собачьим поводком
Родченков рассказал о допинге на Олимпиаде в Москве-1980
Великобритания стала основным покупателем облигаций России
Американские сенаторы решили заблокировать «Северный поток-2»
Захарова опровергла сообщения о разработке «Новичка» в РФ и СССР
Спорт
Фуркад выиграл пасьют на этапе КМ в Хольменколлене Французский биатлонист Мартен Фуркад одержал уверенную победу в гонке преследования на 8-м этапе Кубка мира в Хольменколлене
Авто
Toyota Camry нового поколения: «Авто Mail.Ru» начал первый тест Прямо сейчас редактор «Авто Mail.Ru» Вадим Гагарин тестирует Toyota Camry нового поколения!
Hi-Tech
Как работает роторно-поршневой двигатель: зрелищный ролик в slow-mo Как движется механизм роторно-поршневого двигателя во время работы: удивительные кадры.
Кино
Семья 24-летнего Шварценеггера поддержала его на премьере фильма На красную дорожку также вышли Джастин Бибер и Белла Торн
Недвижимость
Полицейский продал чужую квартиру как свою
Путин поручил ограничить кадастровую стоимость недвижимости
В Москве построят 22 дома по программе реновации в этом году
Названы самые дорогие города мира
Леди
Стать Дженнифер Лопес: диета, упражнения и особенности макияжа При том, что мы подозреваем Дженнифер Лопес в некоторых пластических операциях, выглядит она по-настоящему естественно (мы даже морщинки на ее лице можем разглядеть).
Дети
Бывшая девушка Павла Табакова ждет ребенка Актриса Маруся Фомина готовится стать мамой.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь