На трассе под Воронежем столкнулись ВАЗ и Toyota: 5 человек пострадали
ДТП произошло в Аннинском районе.
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ДТП произошло в Аннинском районе.
Авария с участием легковых автомобилей ВАЗ-2114 и Toyota произошла в Аннинском районе в субботу, 17 марта, сообщила
Сообщение о ДТП поступило спасательным службам в 15:00. По данным регионального ГУ МЧС, автомобили столкнулись на 352-м км трассы Курск — Саратов. Фото с места происшествия очевидцы опубликовали в соцсетях. Информация об обстоятельствах ДТП и пострадавших уточняется.
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