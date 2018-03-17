Серьезный пожар в Воронеже: частный дом тушили 9 спасателей, ранен мужчина

ЧП произошло на улице III Интернационала, в районе с частными домами — здесь загорелось одно из домовладений. По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурных в 11.37. По указанному адресу немедленно выехали три бригады спасателей со спецтехникой, которые в течение 20 минут ликвидировали возгорание. К этому момент постройка частично выгорела изнутри, также огонь уничтожил часть домашнего имущества.