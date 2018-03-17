Серьезный пожар в Воронеже: частный дом тушили 9 спасателей, ранен мужчина
В Воронеже в субботу утром, 17 марта, случился очередной серьезный пожар, на котором пострадал человек.
В Воронеже в субботу утром, 17 марта, случился очередной серьезный пожар, на котором пострадал человек.
ЧП произошло на улице III Интернационала, в районе с частными домами — здесь загорелось одно из домовладений. По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурных в 11.37. По указанному адресу немедленно выехали три бригады спасателей со спецтехникой, которые в течение 20 минут ликвидировали возгорание. К этому момент постройка частично выгорела изнутри, также огонь уничтожил часть домашнего имущества.
По информации свидетелей, во время пожара пострадал хозяин дома — слова очевидцев приводит телеканал «Вести-Воронеж». Официального подтверждения этой информации пока не поступало, также неизвестно, насколько серьезно пострадал мужчина, и в каком состоянии он находится сейчас. Что именно стало причиной возгорания, небрежность людей или
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