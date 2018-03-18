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01:05 (мск), источник: Zakon.kz

В Астане после пожара из квартиры исчезла крупная сумма денег

В спальне, где и был пожар, хранились деньги: 15 миллионов тенге и 8 тысяч долларов.

Источник: Zakon.kz

В Астане после пожара в квартире одного из многоэтажных домов пропала крупная сумма денег, сообщает Zakon.kz.

Об этом написал на своей странице в Facebook хозяин квартиры Асхат Солтанов.

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«Время было 23:20. Ключ я обычно оставляю своему другу Даурену, живущему в трех подъездах от меня. Сразу же позвонил ему. Он в течение пары минут собрался и побежал. В это время пожарные уже приступали к вскрытию двери. Он успел прибежать и открыть ключом. Из квартиры повалил густой дым. Пожарные всех выгнали с площадки, в том числе и Даурена, и зашли в квартиру», — написал Асхат Солтанов.

Позже, по словам Асхата Солтанова, он вспомнил, что в спальне, где и был пожар, хранились деньги: 15 миллионов тенге и 8 тысяч долларов.

«Дома лежали деньги, вырученные от продажи машины супруги, а также скопленные нами для открытия очередного магазина. (…) Мы эти деньги собирали последние несколько месяцев. Произошел ряд обстоятельств, в результате которых деньги оказались кэшем лежащим дома. Давал какую-то сумму в долг, недавно получили обратно наличными, потом эта продажа машины. Все эти мысли пулей проносятся в голове, пока Даурен бежит обратно в квартиру, чтобы еще раз перепроверить. Денег так и не было», — сообщил в своем посте Асхат.

В пресс-службе КЧС МВД РК случай пожара, который произошел по адресу: район Есиль, пр. Кабанбай Батыра 48А, 14-ти этажный ЖК «Весна-2», подтвердили.

«К моменту прибытия в 23:12 дежурного караула специализированной пожарной части № 16 (16 сотрудников и две единицы техники) в спальном помещении одной из квартир горели домашние вещи и мебель на общей площади 10 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Пожар локализован в 23:40 и ликвидирован в 23:42. Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки.

«Необходимо отметить, что дверь квартиры сотрудникам Службы пожаротушения во время и после пожара открыл и закрыл сосед владельца квартиры. Также после пожара сосед дал расписку о том, что претензий к сотрудникам противопожарной службы не имеет. Непосредственно после поступления информации о якобы пропажи финансов на место пожара выезжали руководство Службы пожаротушения и сотрудники полиции. Изъяты объяснительные», — заявили в КЧС МВД РК.

Ведется разбирательство.

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