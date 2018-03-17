Фотофакт: в одном из цехов МТЗ случился пожар
По одной из версий, причиной инцидента стало нарушение противопожарных требований при проведении огневых работ.
По одной из версий, причиной инцидента стало нарушение противопожарных требований при проведении огневых работ.
МИНСК, 17 мар — Sputnik. В одном из цехов Минского тракторного завода произошло возгорание, сообщили в субботу в
В 10:53 пожарным поступило сообщение о загорании в покрасочной камере № 1 цеха кабин на территории ОАО «Минский тракторный завод» по улице Долгобродской, 29.
Спасатели оперативно прибыли на место происшествия, однако по внешним признакам ничего не наблюдалось.
Сотрудники МЧС на месте пожара в МТЗ.
Как позже стало известно, в цехе произошло тление отложений краски внутри неэксплуатируемой покрасочной камеры на площади пяти квадратных метров.
В результате инцидента пострадавших нет, эвакуация не проводилась. Технологический процесс предприятия и цеха кабин не был остановлен.
Среди причин пожара рассматривается версия о нарушении противопожарных требований при проведении огневых работ.
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