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21:47 (мск), источник: Sputnik.by

Фотофакт: в одном из цехов МТЗ случился пожар

По одной из версий, причиной инцидента стало нарушение противопожарных требований при проведении огневых работ.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 17 мар — Sputnik. В одном из цехов Минского тракторного завода произошло возгорание, сообщили в субботу в пресс-службе Минского городского управления МЧС.

В 10:53 пожарным поступило сообщение о загорании в покрасочной камере № 1 цеха кабин на территории ОАО «Минский тракторный завод» по улице Долгобродской, 29.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия, однако по внешним признакам ничего не наблюдалось.

Сотрудники МЧС на месте пожара в МТЗ.

Как позже стало известно, в цехе произошло тление отложений краски внутри неэксплуатируемой покрасочной камеры на площади пяти квадратных метров.

В результате инцидента пострадавших нет, эвакуация не проводилась. Технологический процесс предприятия и цеха кабин не был остановлен.

Среди причин пожара рассматривается версия о нарушении противопожарных требований при проведении огневых работ.

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