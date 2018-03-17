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21:57 (мск), источник: Комсомольская правда

Появилось видео взрыва в омской многоэтажке

Власти заверили, что это был всего лишь хлопок газа, приведший к пожару, и несущие конструкции дома остались целы.

В телеграм-канале «Омский городовой» появилась видеозапись, сделанная случайными очевидцами во дворе дома на улице 3-я Молодежная, 51. В кадр попал момент взрыва в квартире на третьем этаже.

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Напомним, около 17 часов раздался хлопок и дом заволокло черным дымом. От загоревшей квартиры пламя перебросилось на соседние. Из здания выбежали на улицу более 80 жильцов. Тех, кто живет на верхних этажах, спасатели выводили в специальных газодымозащитных системах.

По официальным данным, пострадала 43-летняя хозяйка квартиры, в которой раздался хлопок. Двум ее соседкам из-за сильного испуга понадобилась помощь медиков.

По официальной версии, владелец квартиры накопил долги за коммунальные услуги, и от газа его отключили. По другой информации, он использовал баллоны для обогрева помещений, подключая их к газовой плите. Сам мужчина в момент происшествия дома отсутствовал.

Всех жильцов, чье жилье пострадало, на время отправили в муниципальную гостиницу. Между тем, власти уже заверили: опасности обрушения нет, все несущие конструкции остались целы.

Врио губернатора Александр Бурков также отметил, что взрыва газа не было, произошел хлопок (в чем разница — не пояснил), из-за которого начался пожар. В то же время на опубликованном видео видно, что раздается оглушительный шум и из окон вырывается облако огня. Кроме как взрывом увиденное не назовешь. Что же случилось на самом деле, предстоит разобраться экспертам.

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