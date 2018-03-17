Появилось видео взрыва в омской многоэтажке
Власти заверили, что это был всего лишь хлопок газа, приведший к пожару, и несущие конструкции дома остались целы.
Власти заверили, что это был всего лишь хлопок газа, приведший к пожару, и несущие конструкции дома остались целы.
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Напомним, около 17 часов раздался хлопок и дом заволокло черным дымом. От загоревшей квартиры пламя перебросилось на соседние. Из здания выбежали на улицу более 80 жильцов. Тех, кто живет на верхних этажах, спасатели выводили в специальных газодымозащитных системах.
По официальным данным, пострадала 43-летняя хозяйка квартиры, в которой раздался хлопок. Двум ее соседкам
По официальной версии, владелец квартиры накопил долги за коммунальные услуги, и от газа его отключили. По другой информации, он использовал баллоны для обогрева помещений, подключая их к газовой плите. Сам мужчина в момент происшествия дома отсутствовал.
Врио губернатора Александр Бурков также отметил, что взрыва газа не было, произошел хлопок (в чем разница — не пояснил),
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