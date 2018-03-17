В Сочи загорелся двухэтажный жилой дом
В Хостинском районе Сочи загорелся двухэтажный жилой дом, из здания эвакуировали 20 жильцов. Об этом в субботу сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
В Хостинском районе Сочи загорелся двухэтажный жилой дом, из здания эвакуировали 20 жильцов. Об этом в субботу сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
— Площадь пожара составила около 250 квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал, — рассказали в ведомстве.
В настоящее время огонь удалось локализовать. На месте работает четыре пожарных расчета.
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