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21:05 (мск), источник: "Российская газета"

В Сочи загорелся двухэтажный жилой дом

В Хостинском районе Сочи загорелся двухэтажный жилой дом, из здания эвакуировали 20 жильцов. Об этом в субботу сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

— Площадь пожара составила около 250 квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал, — рассказали в ведомстве.

В настоящее время огонь удалось локализовать. На месте работает четыре пожарных расчета.

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