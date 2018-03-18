Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россия приняла вызов, авианосцы США станут легкой добычей
Великобритания отреагировала на высылку своих дипломатов из РФ
Тимати купил дочке сундук для игрушек за $68 тысяч
Минобороны сделало заявление после предложения РФ «заткнуться»
Блейк Лайвли пришла на модную презентацию в плюшевом костюме
#2012vs2018: соцсети охватил новый флэшмоб Вы тоже можете поучаствовать
В США ошеломлены фактом поставки в страну партии СПГ из РФ
Посольство РФ пошутило на тему высылки дипломатов
«Когда начнут летать ракеты, будет поздно»: в США о ссоре с РФ
Глава финской делегации высказался о жизни в Крыму
Минобороны РФ опубликовало видео стрельбы снарядами «Краснополь»
Британия отреагировала на ответные меры России
Елена Летучая борется с лишним весом в испанской клинике
Пугачева, Джиган: кто повлиял на жизнь и судьбу Юлии Самойловой
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Что сделает с вами коварный грипп этой весной
Кирпичная стена в квартире: 11 аргументов за и против
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
12«Мы будто в тюрьме»
8Представители Южной Кореи побывали в КНДР
09:44 (мск), источник: Комсомольская правда

В Новосибирске два человека погибли в пожаре, 30 жильцов эвакуировано

Пламя разгорелось в девятиэтажном доме.

Поздним вечером 17 марта в Дзержинском районе произошло ЧП. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Новосибирской области.

— Произошел пожар в девятиэтажном жилом доме по улице Бориса Богаткова 266/1. На момент прибытия подразделения пожарной охраны из окна квартиры на четвертом этаже шел густой черный дым, — говорится в официальном сообщении ведомства. — Сотрудниками подразделения пожарной охраны из подъезда по лестничным маршам эвакуировано 30 человек. В результате пожара огнем повреждена внутренняя отделка четырехкомнатной квартиры, мебель, домашние вещи. В 23:30 пожар был ликвидирован.

В МЧС пока не сообщают о жертвах пожара. Но в нескольких пабликах в сети «ВКонтакте» люди сообщают, что погибли два человека.

«Мы там были, когда мужчину реанимировать пытались… Потом смотрим, его с головой покрывалом накрыли… Просто кошмар», — написал в группе «АСТ-54» очевидец по имени Дмитрий.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Выборы-2018: Как я попытался проголосовать первым в стране
Олег Табаков пять лет боролся с раком
Британский МИД назвал российские санкции бесполезными
Трамп заявил о мошенничестве в расследовании «российского дела»
«Страны-источники» яда «Новичок» ответили на слова Захаровой
Вступило в силу правило о светоотражающих жилетах для водителей
Российские ученые уничтожили созданный ими астероид
Сахалин бьёт рекорды по явке: 31,59% к полудню
Высоколобый миллиард: ученые, превратившие идеи в бизнес
Спорт
Кошмар Наваса, позор полиции, класс Адриану Красно-белые обыграли «Рубин», несмотря на ужасное поле и 16-градусный мороз
Авто
Toyota Camry нового поколения: «Авто Mail.Ru» начал первый тест Прямо сейчас редактор «Авто Mail.Ru» Вадим Гагарин тестирует Toyota Camry нового поколения!
Hi-Tech
Как работает роторно-поршневой двигатель: зрелищный ролик в slow-mo Как движется механизм роторно-поршневого двигателя во время работы: удивительные кадры.
Кино
Семья 24-летнего Шварценеггера поддержала его на премьере фильма На красную дорожку также вышли Джастин Бибер и Белла Торн
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Исторический особняк незаконно отремонтировали в Москве
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
Алла Пугачева, Джиган: кто повлиял на жизнь и судьбу Юлии Самойловой Юлия Самойлова уже второй год готовится к поездке на «Евровидение». День икс приближается, поэтому предлагаем вспомнить
Дети
Бывшая девушка Павла Табакова ждет ребенка Актриса Маруся Фомина готовится стать мамой.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь