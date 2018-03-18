В Новосибирске два человека погибли в пожаре, 30 жильцов эвакуировано
Пламя разгорелось в девятиэтажном доме.
Пламя разгорелось в девятиэтажном доме.
Поздним вечером 17 марта в Дзержинском районе произошло ЧП. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Новосибирской области.
— Произошел пожар в девятиэтажном жилом доме по улице Бориса Богаткова 266/1. На момент прибытия подразделения пожарной охраны из окна квартиры на четвертом этаже шел густой черный дым, — говорится в официальном сообщении ведомства. — Сотрудниками подразделения пожарной охраны из подъезда по лестничным маршам эвакуировано 30 человек. В результате пожара огнем повреждена внутренняя отделка четырехкомнатной квартиры, мебель, домашние вещи. В 23:30 пожар был ликвидирован.
В МЧС пока не сообщают о жертвах пожара. Но в нескольких пабликах в сети «ВКонтакте» люди сообщают, что погибли два человека.
«Мы там были, когда мужчину реанимировать пытались… Потом смотрим, его с головой покрывалом накрыли… Просто кошмар», — написал в группе «АСТ-54» очевидец по имени Дмитрий.
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