В Новосибирске два человека погибли в пожаре, 30 жильцов эвакуировано

Поздним вечером 17 марта в Дзержинском районе произошло ЧП. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Новосибирской области.

— Произошел пожар в девятиэтажном жилом доме по улице Бориса Богаткова 266/1. На момент прибытия подразделения пожарной охраны из окна квартиры на четвертом этаже шел густой черный дым, — говорится в официальном сообщении ведомства. — Сотрудниками подразделения пожарной охраны из подъезда по лестничным маршам эвакуировано 30 человек. В результате пожара огнем повреждена внутренняя отделка четырехкомнатной квартиры, мебель, домашние вещи. В 23:30 пожар был ликвидирован.

В МЧС пока не сообщают о жертвах пожара. Но в нескольких пабликах в сети «ВКонтакте» люди сообщают, что погибли два человека.