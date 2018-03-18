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08:52 (мск), источник: Podrobno.uz

СГБ задержала боевика Исламского движения Узбекистана

Служба государственной безопасности задержала узбекистанца, который долгое время воевал на стороне террористов в Афганистане.

Источник: Podrobno.uz

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Служба государственной безопасности задержала узбекистанца, который долгое время воевал на стороне террористов в Афганистане в рядах Исламского движения Узбекистана.

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