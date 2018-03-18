СГБ задержала боевика Исламского движения Узбекистана
Служба государственной безопасности задержала узбекистанца, который долгое время воевал на стороне террористов в Афганистане.
Служба государственной безопасности задержала узбекистанца, который долгое время воевал на стороне террористов в Афганистане.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Служба государственной безопасности задержала узбекистанца, который долгое время воевал на стороне террористов в Афганистане в рядах Исламского движения Узбекистана.
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