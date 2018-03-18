Жилой дом обрушился в Кызылординской области
Обрушение произошло
Обрушение произошло
В субботу, 17 марта, около 18.00, в городе Аральск в 2-этажном жилом доме 1989 года постройки произошло обрушение железобетонных плит технического этажа на плиту потолочного перекрытия 1-го этажа.
Общая площадь обрушения 72 кв. м. По предварительным данным, ЧП произошло
На месте работает комиссия. Жильцы квартир (11 человек, из них 9 детей) временно размещены в эвакуационный пункт района.
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