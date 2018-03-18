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07:30 (мск), источник: Kazinform

В результате стрельбы в Таразе ранены двое человек

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Несколько человек получили огнестрельные дробовые ранения в результате стрельбы в Таразе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на 24.kz.

Официальную информацию в департаменте внутренних дел области обещают предоставить в понедельник. Однако уже известно, что в пятницу, примерно в 10 вечера, в первую городскую больницу карета скорой помощи доставила молодого человека с огнестрельным ранением. Через полчаса за аналогичной помощью обратился еще один мужчина.

«Один молодой человек поступил с огнестрельным дробовым ранением нижней трети левого бедра, а второй человек — огнестрельное ранение голени слева.

Все необходимые лечебные мероприятия были сделаны. Сделано ПХО ран, получена ПСС, антибактериологическая сыворотка, были отпущены на амбулаторное лечение по месту жительства, — сообщил заместитель главного врача больницы № 1 города Таразa Ербол Ордабеков. — Не говорили, как, что было. Просто сказали, что огнестрельные ранения были получены одно в пятом, другое в седьмом микрорайонах от неизвестных лиц".

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