В результате стрельбы в Таразе ранены двое человек

Официальную информацию в департаменте внутренних дел области обещают предоставить в понедельник. Однако уже известно, что в пятницу, примерно в 10 вечера, в первую городскую больницу карета скорой помощи доставила молодого человека с огнестрельным ранением. Через полчаса за аналогичной помощью обратился еще один мужчина.

«Один молодой человек поступил с огнестрельным дробовым ранением нижней трети левого бедра, а второй человек — огнестрельное ранение голени слева.