Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Прямой вопрос российского журналиста загнал Мэй в тупик
Великобритания отреагировала на высылку своих дипломатов из РФ
Материнство сравнили с работой на 2,5 ставки
Глава ЦИК заявила о лопнувшем терпении из-за нарушений
40-летняя Наталия Орейро выглядит на 25 лет
Порнозвезда подала в суд на президента США Стефани Клиффорд указывает, что Дональд Трамп так и не подписал договор
В Минобороны РФ жестко ответили на предложение заткнуться
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
Минобороны РФ опубликовало видео стрельбы снарядами «Краснополь»
Британия отреагировала на ответные меры России
Елена Летучая борется с лишним весом в испанской клинике
Пугачева, Джиган: кто повлиял на жизнь и судьбу Юлии Самойловой
38-летний австралиец стал самым старым на Земле «человеком-бабочкой»
Очевидное и невероятное: крахмал для похудения
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
10В возрасте 76 лет скончался Стивен Хокинг
8Представители Южной Кореи побывали в КНДР
10:17 (мск), источник: dostup1.ru

Автомобиль снес опору ЛЭП и опрокинулся в челябинском Парковом

Со слов очевидцев, пьяный водитель уходил от преследования ГИБДД.

Ночной гонщик сбил опору линии электропередач и опрокинул автомобиль в челябинском Парковом — со слов очевидцев, пьяный водитель пытался скрыться от преследовавшего его экипажа полиции, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 18 марта, ночью у дома по адресу Скульптора Головницкого, 28 автомобиль снес столб ЛЭП, оборвав кабель, и опрокинулся. Из машины вышли водитель, еле державшийся на ногах, и пассажир. Очевидцы рассказывают, что авто не вписалось в поворот из-за скорости, а за ним ехали сотрудники ГИБДД, по требованию которых водитель не остановился. Бетонная опора отлетела на 20 метров.

По факту произошедшего начата проверка. Ни водитель, ни его пассажир не пострадали. Вероятно, восстанавливать электроопору обяжут виновника ДТП. Из-за поврежденного провода оказалась обесточена автостоянка.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Явка на 12.00 по Челябинской области составила 26,5%
Конькобежка Ольга Фаткулина заявила о перерыве в спортивной карьере
Британский МИД назвал российские санкции бесполезными
Умер журналист Павел Михалев
«Страны-источники» яда «Новичок» ответили на слова Захаровой
Трамп заявил о мошенничестве в расследовании «российского дела»
На Украине россиян не пускают на избирательные участки
Сахалин бьёт рекорды по явке: 31,59% к полудню
Путин проголосовал на выборах президента
Спорт
Кошмар Наваса, позор полиции, класс Адриану Красно-белые обыграли «Рубин», несмотря на ужасное поле и 16-градусный мороз
Авто
Toyota Camry нового поколения: «Авто Mail.Ru» начал первый тест Прямо сейчас редактор «Авто Mail.Ru» Вадим Гагарин тестирует Toyota Camry нового поколения!
Hi-Tech
Как работает роторно-поршневой двигатель: зрелищный ролик в slow-mo Как движется механизм роторно-поршневого двигателя во время работы: удивительные кадры.
Кино
Семья 24-летнего Шварценеггера поддержала его на премьере фильма На красную дорожку также вышли Джастин Бибер и Белла Торн
Недвижимость
Полицейский продал чужую квартиру как свою
Путин поручил ограничить кадастровую стоимость недвижимости
В Москве построят 22 дома по программе реновации в этом году
Названы самые дорогие города мира
Леди
7 звезд, которые не любят диеты (как мы их понимаем!) Возможно, эти знаменитости и лукавят, утверждая, что диете и спорту они предпочтут вечер на диване в компании с кружкой пива и чипсами
Дети
Татьяна Навка готовится снова стать матерью По словам прославленной фигуристки, она мечтает о сыне.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь