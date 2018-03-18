Автомобиль снес опору ЛЭП и опрокинулся в челябинском Парковом

Ночной гонщик сбил опору линии электропередач и опрокинул автомобиль в челябинском Парковом — со слов очевидцев, пьяный водитель пытался скрыться от преследовавшего его экипажа полиции, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 18 марта, ночью у дома по адресу Скульптора Головницкого, 28 автомобиль снес столб ЛЭП, оборвав кабель, и опрокинулся. Из машины вышли водитель, еле державшийся на ногах, и пассажир. Очевидцы рассказывают, что авто не вписалось в поворот из-за скорости, а за ним ехали сотрудники ГИБДД, по требованию которых водитель не остановился. Бетонная опора отлетела на 20 метров.