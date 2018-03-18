Автомобиль снес опору ЛЭП и опрокинулся в челябинском Парковом
Со слов очевидцев, пьяный водитель уходил от преследования ГИБДД.
Со слов очевидцев, пьяный водитель уходил от преследования ГИБДД.
Ночной гонщик сбил опору линии электропередач и опрокинул автомобиль в челябинском Парковом — со слов очевидцев, пьяный водитель пытался скрыться от преследовавшего его экипажа полиции, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сегодня, 18 марта, ночью у дома по адресу Скульптора Головницкого, 28 автомобиль снес столб ЛЭП, оборвав кабель, и опрокинулся. Из машины вышли водитель, еле державшийся на ногах, и пассажир. Очевидцы рассказывают, что авто не вписалось в поворот
По факту произошедшего начата проверка. Ни водитель, ни его пассажир не пострадали. Вероятно, восстанавливать электроопору обяжут виновника ДТП.
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