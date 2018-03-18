Мужчина погиб в пожаре на строительной площадке в Хабаровске
Причины трагического происшествия устанавливаются.
Причины трагического происшествия устанавливаются.
Вечером 16 марта в
— Локализовать огонь удалось за несколько минут, полностью ликвидировали возгорание в 21.47 часов. Для предотвращения возможности повторного возгорания пожарным пришлось вскрывать обшивку вагончика, — сообщили в
Общая площадь пожара составила 30 квадратных метров, в его ликвидации было задействовано 8 человек и 2 единицы техники.
В настоящее время инспекторы Госпожарнадзора устанавливают причины возгорания, проверку проводит
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