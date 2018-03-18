Мужчина погиб в пожаре на строительной площадке в Хабаровске

Источник: Комсомольская правда

Вечером 16 марта в пожарно-спасательную службу города Хабаровска поступило сообщение о ЧП на строительной площадке по улице Юности. Прибыв на место, пожарные обнаружили возгорание в приспособленном под бытовое помещение вагончике, он располагался на стройплощадке напротив жилого дома.

Пожарные приступили к тушению огня, в ходе разведки спасатели нашли мужчину с ожогами. Пострадавший не подавал признаков жизни, к сожалению, прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи помочь ему ничем не смогла.

— Локализовать огонь удалось за несколько минут, полностью ликвидировали возгорание в 21.47 часов. Для предотвращения возможности повторного возгорания пожарным пришлось вскрывать обшивку вагончика, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Общая площадь пожара составила 30 квадратных метров, в его ликвидации было задействовано 8 человек и 2 единицы техники.