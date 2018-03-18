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10:24 (мск), источник: Om1.ru

В доме, который мэрия Омска хочет снести, нашли гранату

Боеприпас обнаружил жилец дома на чердаке сарая.

В пятницу, 16 марта, на чердаке сарая дома № 35 по улице Сажинской нашли гранату РГ-14. Как пишет «ОмскРегион», боеприпас нашел жилец дома Степан Суворов, когда разбирал вещи в сарае. О находке мужчина сообщил в полицию.

Для обезвреживания гранаты из Новосибирска вызывали группу саперов. Дом оцепили, на территорию разрешили зайти только за вещами. В субботу утром на место ЧП прибыли саперы. Они увезли гранату на уничтожение.

Добавим, что боеприпас оказался 1914 года изготовления. Дом № 35 по улице Сажинской власти собираются снести, однако жильцы протестуют против сноса и условиям их расселения.

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