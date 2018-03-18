В доме, который мэрия Омска хочет снести, нашли гранату

В пятницу, 16 марта, на чердаке сарая дома № 35 по улице Сажинской нашли гранату РГ-14. Как пишет «ОмскРегион», боеприпас нашел жилец дома Степан Суворов, когда разбирал вещи в сарае. О находке мужчина сообщил в полицию.

Для обезвреживания гранаты из Новосибирска вызывали группу саперов. Дом оцепили, на территорию разрешили зайти только за вещами. В субботу утром на место ЧП прибыли саперы. Они увезли гранату на уничтожение.