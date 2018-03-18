В доме, который мэрия Омска хочет снести, нашли гранату
Боеприпас обнаружил жилец дома на чердаке сарая.
Боеприпас обнаружил жилец дома на чердаке сарая.
В пятницу, 16 марта, на чердаке сарая дома № 35 по улице Сажинской нашли гранату РГ-14. Как пишет «ОмскРегион», боеприпас нашел жилец дома Степан Суворов, когда разбирал вещи в сарае. О находке мужчина сообщил в полицию.
Для обезвреживания гранаты из Новосибирска вызывали группу саперов. Дом оцепили, на территорию разрешили зайти только за вещами. В субботу утром на место ЧП прибыли саперы. Они увезли гранату на уничтожение.
Добавим, что боеприпас оказался 1914 года изготовления. Дом № 35 по улице Сажинской власти собираются снести, однако жильцы протестуют против сноса и условиям их расселения.
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