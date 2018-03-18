В Логойском районе пенсионерка погибла под колесами трактора

При этом не убедился в безопасности и совершил наезд на жительницу Логойского района 1941 года рождения, которая была позади транспортного средства. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте ДТП, пишет УВД Минского облисполкома.

По факту произошедшего заведено уголовное дело по части 2 статьи 317 УК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения). Ведется разбирательство.

В ходе первоначальной проверки установлено, что пенсионерка как раз вышла из магазина и успела пройти несколько метров, когда водитель трактора начал двигаться задним ходом.

Сам тракторист сказал, что не заметил пешехода.