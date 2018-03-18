В полиции прокомментировали задержание сотрудника УБОП в Костанае
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае пьяным за рулем задержан сотрудник управления по борьбе с организованной преступностью ДВД Костанайской области. О том, что по данному факту сейчас проводится служебное расследование, сообщила корреспонденту МИА «Казинформ»
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