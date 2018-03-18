В полиции прокомментировали задержание сотрудника УБОП в Костанае

«Он был задержан в алкогольном опьянении вне рабочего времени на личном автотранспорте. Сейчас сотрудниками собственной безопасности проводится служебное расследование по данному факту», — сообщила Ирина Беженарь.

Она также отметила, что если сотрудник окажется виноват, то его обязательно накажут.

Как сообщается в местных СМИ, сотрудник УБОП был задержан в ночь с 16 на 17 марта. Из фотографии протокола, составленного полицейскими на месте происшествия, становится ясно, что нарушитель управлял машиной TOYOTA с номером 010.