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10:08 (мск), источник: Kazinform

В полиции прокомментировали задержание сотрудника УБОП в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае пьяным за рулем задержан сотрудник управления по борьбе с организованной преступностью ДВД Костанайской области. О том, что по данному факту сейчас проводится служебное расследование, сообщила корреспонденту МИА «Казинформ» пресс-секретарь ведомства Ирина Беженарь.

«Он был задержан в алкогольном опьянении вне рабочего времени на личном автотранспорте. Сейчас сотрудниками собственной безопасности проводится служебное расследование по данному факту», — сообщила Ирина Беженарь.

Она также отметила, что если сотрудник окажется виноват, то его обязательно накажут.

Как сообщается в местных СМИ, сотрудник УБОП был задержан в ночь с 16 на 17 марта. Из фотографии протокола, составленного полицейскими на месте происшествия, становится ясно, что нарушитель управлял машиной TOYOTA с номером 010.

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