Пропавший в Новосибирске 17-летний студент НГТУ найден мертвым
Данил Лосев 29 октября 2017 года ушел из общежития НГТУ, с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно, следственный комитет возбуждал уголовное дело.
Данил Лосев 29 октября 2017 года ушел из общежития НГТУ, с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно, следственный комитет возбуждал уголовное дело.
Пропавший в Новосибирске 17-летний студент НГТУ найден мертвым, об этом сообщили волонтёры поискового отряда «ДоброСпас».
Данил Лосев 29 октября 2017 года ушел из общежития НГТУ. Поздно вечером взял паспорт, телефон (причём без зарядки), вышел из общежития на проспекте Маркса — и больше его никто не видел. В Новосибирск приехал из Тобольска, поступил в НГТУ на бюджет. Следственный комитет возбуждал уголовное дело после пропажи студента.
Теперь в причинах смерти молодого человека предстоит разобраться правоохранительным органам. .
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.