Пропавший в Новосибирске 17-летний студент НГТУ найден мертвым

Данил Лосев 29 октября 2017 года ушел из общежития НГТУ. Поздно вечером взял паспорт, телефон (причём без зарядки), вышел из общежития на проспекте Маркса — и больше его никто не видел. В Новосибирск приехал из Тобольска, поступил в НГТУ на бюджет. Следственный комитет возбуждал уголовное дело после пропажи студента.