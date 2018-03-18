Источник: Вести - Новосибирск

Два дома и автомобили горели в Заельцовском районе Новосибирска, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.

Пожар на улице Сухарной вспыхнул 18 марта в 6:51.

«На момент прибытия первого пожарного подразделения один частный жилой дом и надворные постройки полностью охвачены огнем, у второго частного дома загорелась крыша», — рассказали в МЧС.

Очевидцы происшествия рассказали «Вестям», что существовала угроза взрыва — в доме находились газовые баллоны. А в цоколе стояли пять автомобилей, их вытаскивали пожарные. Владельцы домов успели эвакуироваться.

«В результате пожара огнем повреждены два частных дома, надворные постройки», — резюмировали в МЧС. Никто не пострадал. Пожар потушили к 11 часам. На тушение привлекались 6 единиц техники и 22 человека личного состава.