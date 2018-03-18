Два дома и автомобили горели в Заельцовском районе Новосибирска
Пожар вспыхнул в 7 утра на улице Сухарной, никто не пострадал, рассказали в МЧС.
Пожар вспыхнул в 7 утра на улице Сухарной, никто не пострадал, рассказали в МЧС.
Два дома и автомобили горели в Заельцовском районе Новосибирска, об этом сообщает
Пожар на улице Сухарной вспыхнул 18 марта в 6:51.
«На момент прибытия первого пожарного подразделения один частный жилой дом и надворные постройки полностью охвачены огнем, у второго частного дома загорелась крыша», — рассказали в МЧС.
Очевидцы происшествия рассказали «Вестям», что существовала угроза взрыва — в доме находились газовые баллоны. А в цоколе стояли пять автомобилей, их вытаскивали пожарные. Владельцы домов успели эвакуироваться.
«В результате пожара огнем повреждены два частных дома, надворные постройки», — резюмировали в МЧС. Никто не пострадал. Пожар потушили к 11 часам. На тушение привлекались 6 единиц техники и 22 человека личного состава.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
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