Раскрыто убийство женщины, тело которой нашли у мусорного контейнера

В Перми следователи СКР по горячим следам установили подозреваемого в убийстве женщины, тело которой нашли в микрорайоне «Вышка 2».

17 марта сотрудники компании, вывозящей бытовые отходы, рядом с одним из мусорных контейнеров обнаружили чёрный пакет, в котором находилось тело женщины.

«Следственным отделом возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Личность подозреваемого в преступлении установлена. Правоохранители осмотрели место происшествия (квартиру в доме на улице Гашкова), устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводят необходимые следственные мероприятия. Подозреваемый задержан, в скором времени ему предъявят обвинение», — сообщили корреспонденту «АиФ-Прикамье» в СУ СКР по Пермскому краю.