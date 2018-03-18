Раскрыто убийство женщины, тело которой нашли у мусорного контейнера
Подозреваемый в совершении преступления задержан.
Подозреваемый в совершении преступления задержан.
В Перми следователи СКР по горячим следам установили подозреваемого в убийстве женщины, тело которой нашли в микрорайоне «Вышка 2».
17 марта сотрудники компании, вывозящей бытовые отходы, рядом с одним из мусорных контейнеров обнаружили чёрный пакет, в котором находилось тело женщины.
«Следственным отделом возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Личность подозреваемого в преступлении установлена. Правоохранители осмотрели место происшествия (квартиру в доме на улице Гашкова), устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводят необходимые следственные мероприятия. Подозреваемый задержан, в скором времени ему предъявят обвинение», — сообщили корреспонденту «АиФ-Прикамье» в СУ СКР по Пермскому краю.
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