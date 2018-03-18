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12:03 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Гомеле хулиган порезал колеса девяти авто

В Новобелицком районе областного центра маршрут злоумышленника, порезавшего колеса девяти автомобилей, пролег через пять улиц.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Порезы были нанесены сбоку. Жертвами автохулигана стали как дорогие автомобили, так и старенькие. В одних случаях пострадало несколько колес, даже есть, что все четыре, кому-то же повезло — порезанным оказалось одно колесо. Их хозяева обратились в милицию.

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На места преступлений выехали следственно-оперативная группа и эксперты. Специалисты установили, что пострадавшие никак не были связаны между собой, резалась резина скорее всего перочинным ножом. Начались поиски хулигана.

— Участковый инспектор милиции РОВД старший лейтенант Павел Монахов вскоре получил значимую информацию о возможной причастности 34-летнего мужчины, проживающего в том же районе. К задержанию тут же подключились оперативники уголовного розыска РОВД. У него изъяли перочинный ножик, который вполне мог быть орудием преступления. Мужчина в содеянном сознался. Выразил удивление, что так много начудил, — рассказал официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Игорь Гришкевич.

Оказалось, что накануне мужчина выпил с приятелем. Почему стал вымещать пьяную злобу на чужих автомобилях, не может толком объяснить. По факту хулиганства Гомельским городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело.

— Не исключено, что пострадавших может быть больше, — замечает представитель УВД Гомельского облисполкома.

Второй случай с двумя пострадавшими произошел в Советском районе. Там пожилой гомельчанин порезал два колеса в двух машинах. Вычислить его помогли свидетели, которые зафиксировали ранее в общении недовольство мужчины скоплением автомобилей во дворах. А неоспоримый вещдок дала камера наблюдения, установленная на девятом этаже жилого дома и направленная во двор. Так один из жильцов охраняет свои дорогие автомобили и помог милиции. Когда сотрудники подошли к хулигану, в кармане у него обнаружили орудие преступления — перочинный нож. Недовольному гомельчанину также придется отвечать по закону.

— Да, проблема перегрузки дворовых территорий автотранспортом в Гомеле, как и в других городах, имеется, — резюмирует заместитель начальника УВД Гомельского облисполкома Анатолий Васильев. — Об этом знают местные власти. Сотрудники Госавтоинспекции стараются убрать со дворов брошенные авто. Но решить проблему в одночасье, при всем желании, не получится, идти на кардинальные меры не стоит. Закон в данном случае однозначно будет на стороне автовладельцев, а хулиганам придется отвечать.

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