В Узбекистане автомобиль врезался в автобусную остановку, есть погибшие
Водитель автомобиля и его пассажиры от полученных травм скончались на месте аварии.
Водитель автомобиля и его пассажиры от полученных травм скончались на месте аварии.
ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В Узбекистане автомобиль врезался в автобусную остановку на шоссе, три человека погибли, передает Uznews.
«В пятницу, 16 марта, примерно в 15:00 в Касбинском районе Кашкадарьинской области Узбекистана, водитель, управляя автомобилем марки “Кобальт”, на 13-км автодороги “Касби-Муборак-Карлик” не справился с управлением и врезался в автобусную остановку», — уточняется в сообщении.
В результате аварии водитель и пассажиры «Кобальта» от полученных травм умерли на месте аварии.
Ранее школьная учительница Диана Иникова была сбита на дороге в Каттакурганском районе Самаркандской области во время плановой уборки прилегающей территории, проводимой незадолго до визита президента Шавката Мирзиёева в регион.
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