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14:09 (мск), источник: Sputnik

В Узбекистане автомобиль врезался в автобусную остановку, есть погибшие

Водитель автомобиля и его пассажиры от полученных травм скончались на месте аварии.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В Узбекистане автомобиль врезался в автобусную остановку на шоссе, три человека погибли, передает Uznews.

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«В пятницу, 16 марта, примерно в 15:00 в Касбинском районе Кашкадарьинской области Узбекистана, водитель, управляя автомобилем марки “Кобальт”, на 13-км автодороги “Касби-Муборак-Карлик” не справился с управлением и врезался в автобусную остановку», — уточняется в сообщении.

В результате аварии водитель и пассажиры «Кобальта» от полученных травм умерли на месте аварии.

Ранее школьная учительница Диана Иникова была сбита на дороге в Каттакурганском районе Самаркандской области во время плановой уборки прилегающей территории, проводимой незадолго до визита президента Шавката Мирзиёева в регион.

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