В Узбекистане автомобиль врезался в автобусную остановку, есть погибшие

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В Узбекистане автомобиль врезался в автобусную остановку на шоссе, три человека погибли, передает Uznews.

Читайте также СГБ задержала боевика Исламского движения Узбекистана

«В пятницу, 16 марта, примерно в 15:00 в Касбинском районе Кашкадарьинской области Узбекистана, водитель, управляя автомобилем марки “Кобальт”, на 13-км автодороги “Касби-Муборак-Карлик” не справился с управлением и врезался в автобусную остановку», — уточняется в сообщении.

В результате аварии водитель и пассажиры «Кобальта» от полученных травм умерли на месте аварии.