В день выборов отражена DDOS-атака на сайт ЦИК с IP-адресов 15 стран
МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Сайт ЦИК РФ в день выборов президента подвергся
МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Сайт ЦИК РФ в день выборов президента подвергся
«18 марта у нас с 2 до 5 часов ночи была отражена компьютерная атака на сайт, типа “отказ на обслуживание”. Пик атаки пришелся на 02:20 мск. Источники атаки были расположены в 15 странах», — сказала она, уточнив, что подробнее про «DDoS-атаки, не только на сайт ЦИК, но и ряд СМИ» расскажут ее коллеги.
ЦИК также зафиксировал атаку на свой
По словам Гришиной, также будет проведено расследование по поводу недостаточного информирования избирателей о том, где можно проголосовать. «Наибольшее число обращений в информационный центр — за справочной информацией, в частности, о том, где можно проголосовать», — сказала она.
«Мы будем обязательно анализировать те субъекты, где граждане недополучили информацию по линии разъяснительной деятельности — где голосовать. Весь анализ мы проведем, почему у нас из некоторых субъектов достаточно большое количество обращений по вопросу, где проголосовать. Так не должно быть, все должны быть проинформированы по вопросу избирательных комиссий», — добавила Гришина.
Накануне президент «Ростелекома» Михаил Осеевский сообщил о росте числа кибератак на различные российские сайты в последние дни подготовки к выборам президента РФ. В частности, в субботу 17 марта была зафиксирована атака на сайт Роскомнадзора и
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