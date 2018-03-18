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11:44 (мск), источник: ТАСС

В день выборов отражена DDOS-атака на сайт ЦИК с IP-адресов 15 стран

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Сайт ЦИК РФ в день выборов президента подвергся DDoS-атаке с IP-адресов из 15 стран. Об этом сообщила журналистам в воскресенье председатель ЦИК Элла Памфилова.

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«18 марта у нас с 2 до 5 часов ночи была отражена компьютерная атака на сайт, типа “отказ на обслуживание”. Пик атаки пришелся на 02:20 мск. Источники атаки были расположены в 15 странах», — сказала она, уточнив, что подробнее про «DDoS-атаки, не только на сайт ЦИК, но и ряд СМИ» расскажут ее коллеги.

ЦИК также зафиксировал атаку на свой информационно-справочный центр. Об этом заявила секретарь Центризбиркома России Майя Гришина. «Уже сейчас можно сказать, что на сегодняшний день многократно увеличилась нагрузка, и фиксируем по существу хакерскую атаку на наш информационно-справочный центр», — сказала она.

По словам Гришиной, также будет проведено расследование по поводу недостаточного информирования избирателей о том, где можно проголосовать. «Наибольшее число обращений в информационный центр — за справочной информацией, в частности, о том, где можно проголосовать», — сказала она.

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«Мы будем обязательно анализировать те субъекты, где граждане недополучили информацию по линии разъяснительной деятельности — где голосовать. Весь анализ мы проведем, почему у нас из некоторых субъектов достаточно большое количество обращений по вопросу, где проголосовать. Так не должно быть, все должны быть проинформированы по вопросу избирательных комиссий», — добавила Гришина.

Накануне президент «Ростелекома» Михаил Осеевский сообщил о росте числа кибератак на различные российские сайты в последние дни подготовки к выборам президента РФ. В частности, в субботу 17 марта была зафиксирована атака на сайт Роскомнадзора и онлайн-издания «Лента.ру». При этом глава госоператора заявил, что в день голосования «все будет работать отлично».

Справка
Как проголосовать на выборах президентаВыборы Президента России состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, глава государства будет избран на шестилетний срок путём равного и прямого всеобщего тайного голосования.
Памфилова рассказала о кибератаке из 15 стран и нарушениях
Во время загрузки произошла ошибка.
11:42 (мск)© Ньюстюб
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