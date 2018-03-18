Массовая авария произошла на Северо-Западе Челябинска
Столкнулись пять автомобилей.
Столкнулись пять автомобилей.
Авария с участием пяти легковых автомобилей произошла на
По данным ведомства, ДТП в районе пересечения Краснопольского проспекта и улицы Бейвеля случилось около 11 часов.
«Для ликвидации последствий ДТП было задействовано от МЧС 4 человека и 1 единица техники», — пояснили в
Челябинцы в соцсети поделились фотографией с места происшествия. На снимке видно, что кроме сотрудников МЧС помощь пострадавшим оказывают две бригады медиков. Обстоятельства аварии и количество пострадавших уточняются.
Напомним, около 2 часов ночи на
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