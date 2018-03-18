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16:12 (мск), источник: ivbg.ru

В Кировском районе Ленобласти «Ласточка» сбила насмерть двух женщин

Скоростной поезд «Ласточка» сбил насмерть двух 27-летних подруг, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Ленобласти.

Источник: Reuters

Всё произошло на перегоне 75 км Назия — Жихарево в Кировском районе Ленобласти. Молодые женщины поехали к своей подруге, но пропустили нужную остановку. К станции они решили пройти по железнодорожным путям.

«В этот момент с одной стороны двигался грузовой поезд, и они перешли на другие железнодорожные пути. Перейдя на другие пути, они не услышали приближения скоростного поезда “Ласточка”, поскольку шли спиной к поезду», — сообщили в Следственном комитете.

Пострадавшие погибли на месте происшествия.

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