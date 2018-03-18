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14:12 (мск), источник: Publika.md

Мужчина полгода держал в заложниках свою 3-летнюю дочь

История трехлетней девочки, которая оказалась заложницей у родного отца, закончилась счастливо.

Мать забрала малышку, получив в суде охранный ордер, запрещающий мужчине приближаться к дочери.

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Хотя был момент, когда Вероника Скрипник почти утратила надежду увидеть малышку, с которой вынужденно рассталась полгода назад.

Отец ребенка заблокировал дверь, не желая впускать бывшую сожительницу. Пришлось вмешаться участковому.

«Я поставил родителям условие — поговорить с ребенком. Малышка успокоилась, и мама смогла ее забрать», — сказал участковый Ион Споялэ.

Суд признал отца девочки агрессором.

«В течение 30 дней предполагаемый агрессор Бобейко Андрей не имеет права приближаться к ребенку и его матери на расстояние менее 300 метров», — добавил участковый Ион Споялэ.

Согласно закону, у мужчины есть 15 дней, чтобы обжаловать решение суда.

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