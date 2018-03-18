Мужчина полгода держал в заложниках свою 3-летнюю дочь

Хотя был момент, когда Вероника Скрипник почти утратила надежду увидеть малышку, с которой вынужденно рассталась полгода назад.



Отец ребенка заблокировал дверь, не желая впускать бывшую сожительницу. Пришлось вмешаться участковому.



«Я поставил родителям условие — поговорить с ребенком. Малышка успокоилась, и мама смогла ее забрать», — сказал участковый Ион Споялэ.



Суд признал отца девочки агрессором.



«В течение 30 дней предполагаемый агрессор Бобейко Андрей не имеет права приближаться к ребенку и его матери на расстояние менее 300 метров», — добавил участковый Ион Споялэ.



Согласно закону, у мужчины есть 15 дней, чтобы обжаловать решение суда.