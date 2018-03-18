Мужчина полгода держал в заложниках свою 3-летнюю дочь
История трехлетней девочки, которая оказалась заложницей у родного отца, закончилась счастливо.
История трехлетней девочки, которая оказалась заложницей у родного отца, закончилась счастливо.
Мать забрала малышку, получив в суде охранный ордер, запрещающий мужчине приближаться к дочери.
Хотя был момент, когда Вероника Скрипник почти утратила надежду увидеть малышку, с которой вынужденно рассталась полгода назад.
Отец ребенка заблокировал дверь, не желая впускать бывшую сожительницу. Пришлось вмешаться участковому.
«Я поставил родителям условие — поговорить с ребенком. Малышка успокоилась, и мама смогла ее забрать», — сказал участковый Ион Споялэ.
Суд признал отца девочки агрессором.
«В течение 30 дней предполагаемый агрессор Бобейко Андрей не имеет права приближаться к ребенку и его матери на расстояние менее 300 метров», — добавил участковый Ион Споялэ.
Согласно закону, у мужчины есть 15 дней, чтобы обжаловать решение суда.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.