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13:08 (мск), источник: Интерфакс

Избиратель умер во время голосования в Уфе

Уфа. 18 марта. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Пожилой избиратель умер в воскресенье в Уфе во время голосования на выборах президента России, сообщили агентству «Интерфакс-Поволжье» в Минздраве Башкирии.

«Такой факт (смерти избирателя на избирательном участке — ИФ) зафиксирован. С избирательного участка N32 в микрорайоне “Инорс” поступил вызов cкорой помощи. Мужчина 68 лет упал на пол. Прибывшая на место через 6 минут карета cкорой помощи констатировала смерть человека», — сказала пресс-секретарь ведомства Светлана Кускарбекова.

Причина смерти пока не установлена, добавила она.

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