Избиратель умер во время голосования в Уфе
Уфа. 18 марта.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Уфа. 18 марта.
«Такой факт (смерти избирателя на избирательном участке — ИФ) зафиксирован. С избирательного участка N32 в микрорайоне “Инорс” поступил вызов cкорой помощи. Мужчина 68 лет упал на пол. Прибывшая на место через 6 минут карета cкорой помощи констатировала смерть человека», — сказала
Причина смерти пока не установлена, добавила она.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.