Избиратель умер во время голосования в Уфе

«Такой факт (смерти избирателя на избирательном участке — ИФ) зафиксирован. С избирательного участка N32 в микрорайоне “Инорс” поступил вызов cкорой помощи. Мужчина 68 лет упал на пол. Прибывшая на место через 6 минут карета cкорой помощи констатировала смерть человека», — сказала пресс-секретарь ведомства Светлана Кускарбекова.