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16:35 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Самарой рыбаки потерялись посередине реки из-за пурги

Спасателям Новокуйбышевска пришлось ночью на 18 марта искать посреди реки рыбаков, ушедших накануне утром на рыбалку.

Самостоятельно трое мужчин вернуться не смогли: путь на берег замело, была сильная пурга, а сугробы выросли до метра.

На помощь мужчины позвали спасателей, хорошо, что телефоны были заряжены. Найти мужчин смогли на слиянии Волги и Сухой Самарки, к замерзшим рыбакам спасатели добрались только в половине второго ночи. Найти их было не легко.

— Очень низкая видимость, не более 15 метров, сильная метель, было очень сложно ориентироваться на месте, — рассказывают представители ПСС по Самарской области.

Мужчин заметили на одном из островов Сухой Самарки около левого берега. Их эвакуировали на правый берег, около села Лыбища потеряшек с удочками ждал их автомобиль. Уже в 3.30 мужчины были на берегу, спасательные работы завершились успешно.

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