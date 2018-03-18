Под Самарой рыбаки потерялись посередине реки из-за пурги
Спасателям Новокуйбышевска пришлось ночью на 18 марта искать посреди реки рыбаков, ушедших накануне утром на рыбалку.
Спасателям Новокуйбышевска пришлось ночью на 18 марта искать посреди реки рыбаков, ушедших накануне утром на рыбалку.
Самостоятельно трое мужчин вернуться не смогли: путь на берег замело, была сильная пурга, а сугробы выросли до метра.
На помощь мужчины позвали спасателей, хорошо, что телефоны были заряжены. Найти мужчин смогли на слиянии Волги и Сухой Самарки, к замерзшим рыбакам спасатели добрались только в половине второго ночи. Найти их было не легко.
— Очень низкая видимость, не более 15 метров, сильная метель, было очень сложно ориентироваться на месте, — рассказывают представители ПСС по Самарской области.
Мужчин заметили на одном из островов Сухой Самарки около левого берега. Их эвакуировали на правый берег, около села Лыбища потеряшек с удочками ждал их автомобиль. Уже в 3.30 мужчины были на берегу, спасательные работы завершились успешно.
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