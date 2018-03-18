Под Самарой рыбаки потерялись посередине реки из-за пурги

Самостоятельно трое мужчин вернуться не смогли: путь на берег замело, была сильная пурга, а сугробы выросли до метра.

На помощь мужчины позвали спасателей, хорошо, что телефоны были заряжены. Найти мужчин смогли на слиянии Волги и Сухой Самарки, к замерзшим рыбакам спасатели добрались только в половине второго ночи. Найти их было не легко.

— Очень низкая видимость, не более 15 метров, сильная метель, было очень сложно ориентироваться на месте, — рассказывают представители ПСС по Самарской области.